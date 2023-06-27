ZOTAC представила сразу две видеокарты RTX 4060 на 8 ГБ

Сегодня компания ZOTAC официально объявила о расширении линейки видеокарт следующего поколения, основанных на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace. Речь о моделях GeForce RTX 4060 на 8 ГБ, предназначенных для обеспечения высокой производительности для широкой аудитории геймеров при разрешении 1080p с поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS 3. В компании отмечают, что графическая карта GeForce RTX 4060 на 8 ГБ обладает всеми преимуществами архитектуры NVIDIA Ada Lovelace — речь не только про технологию DLSS 3, но и про кодировщик восьмого поколения NVIDIA Encoder (NVENC) с поддержкой кодирования AV1.

Стоит отметить, что ранее компания уже анонсировала видеокарту ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8 ГБ SOLO, а сегодня ZOTAC представляет ещё две модели — TWIN EDGE OC WHITE EDITION и OC Spider-man: Inspired Bundle (видеокарта, созданная в духе мультсериала «Человек-паук: Через вселенные»). Видеокарта ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8 ГБ TWIN EDGE OC WHITE EDITION получила фирменный дизайн от ZOTAC с минималистичным и стильным оформлением, плюс она обладает самой высокой тактовой частотой среди всех графических карт ZOTAC GAMING 4060 на 8 ГБ. Модель OC Spider-man: Inspired Bundle создавали специально для фанатов, которые хотят получить передовое решение за свои деньги и обожают киновселенную про Человека-паука — на рынке всего несколько моделей, которые могут похвастаться чем-то отдалённо похожим, так что это большая редкость и уникальное в своём роде решение.
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