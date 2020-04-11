ZOTAC представила видеокарты линейки GeForce GTX 1650 GDDR6

2020-04-11, Автор - Ramil; Продукт - ZOTAC GeForce GTX 1650 GDDR6; [73]
ZOTAC анонсировала две видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. ZOTAC GTX 1650 GDDR6 и ZOTAC GTX 1650 GDDR6 AMP. Обе карты оснащены памятью GDDR6. Основным отличием между моделями является: количество вентиляторов и заводской разгон.

ZOTAC GTX 1650 GDDR6 бюджетная версия, укомплектована одним вентилятором и имеет стоковые частоты. Питание осуществляется от PCIe разъема. Обе эти карты оснащены разъемами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Dual-Link DVI-D.

ZOTAC GTX 1650 GDDR6 AMP оснащен двумя 70 мм вентиляторами. Заводской разгон до 1620 Мгц. Широкий алюминиевый радиатор обеспечивает максимальное рассеивание тепла.

Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce GTX 1650 GDDR6
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