ZOTAC представила видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Компания ZOTAC представила видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6.

Модель выполнена в фирменном стиле компании. Двухслотовая конструкция с двумя вентиляторами, металлической пластиной и радиатором с тепловыми трубками обеспечивают оптимальное охлаждение.

Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 2060 с 12 ГБ на борту имеет 2176 ядер CUDA, 34 ядра RT, 272 тензорных ядра при 192-битной шине. Информация о частотах отсутствует.

ZOTAC GeForce RTX 2060 использует один 8-контактный разъем питания GPU. Рекомендуемый блок питания 550 Вт.

На данный момент, информация о доступности и стоимости видеокарты не опубликована.
Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce RTX 2060
Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 2060 TWIN X2 OC…
Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 2060 TWIN X2 OCInno3D представила видеокарту GeForce RTX 2060 TWIN X2 OC на базе архитектуры NVIDIA Turing GPU и революц…
AMD представила видеокарту Radeon Pro V620 для облачных прил…
AMD представила видеокарту Radeon Pro V620 для облачных прилНовая видеокарта AMD Radeon Pro V620 разработана специально для рабочих нагрузок, облачных приложений, вы…
AMD увеличивает цены для партнеров серии RX 6000 на 10%…
AMD увеличивает цены для партнеров серии RX 6000 на 10%AMD увеличивает цены для партнеров по серии RX 6000 на 10%. Это изменение приведет к эффективному увеличе…
В Калифорнии угнали грузовик с видеокартами EVGA…
В Калифорнии угнали грузовик с видеокартами EVGAВ мире видеокарт случаются неожиданные события, и сегодня, похоже, не исключение. Согласно публичному объ…
GALAX представляет видеокарту RTX 3060 Metaltop Mini (FG) 12…
GALAX представляет видеокарту RTX 3060 Metaltop Mini (FG) 12GALAX добавил еще одно графическое решение в свою линейку в виде видеокарты RTX 3060 Metaltop Mini (FG). …
Поставки видеокарт в третьем квартале увеличились на 12% по …
Поставки видеокарт в третьем квартале увеличились на 12% по Рост глобального рынка графических процессоров (GPU) для ПК достиг 101 миллиона единиц в третьем квартале…
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты…
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). ТестыНе так давно AMD представила Radeon RX 6600 без индекса XT. Упрощения в графическом ядре NAVI 23 отразили…
Инсайдер показал видеокарту ASUS на графическом процессоре I…
Инсайдер показал видеокарту ASUS на графическом процессоре IИзображения грядущей видеокарты Intel из серии ARC Alcehmist только что просочились в интернет благодаря …
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor