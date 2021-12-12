ZOTAC представила видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Компания ZOTAC представила видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6.

Модель выполнена в фирменном стиле компании. Двухслотовая конструкция с двумя вентиляторами, металлической пластиной и радиатором с тепловыми трубками обеспечивают оптимальное охлаждение.

Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 2060 с 12 ГБ на борту имеет 2176 ядер CUDA, 34 ядра RT, 272 тензорных ядра при 192-битной шине. Информация о частотах отсутствует.

ZOTAC GeForce RTX 2060 использует один 8-контактный разъем питания GPU. Рекомендуемый блок питания 550 Вт.

На данный момент, информация о доступности и стоимости видеокарты не опубликована.