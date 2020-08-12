ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудиторию

Какое-то время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что крупные компании уже тестируют установку фронтальной камеры под дисплей, чтобы убрать необходимость делать вырез в дисплее или что-то в таком роде. Теперь у нас появилась информация о том, что ZTE Axon 20 5G будет первым гаджетом с такой технологией, и что это устройство будет флагманом на уровне с основными конкурентами по рынку. Конечно, это вынудит производителя поднять и общую стоимость продукта, но мы пока что не можем с уверенностью сказать, сколько запросит производитель из Китая за свой новый флагман. Все же сейчас у всех устройств из этой страны маленькие проблемы с продажами, а значит, рано или поздно производителю нужно будет скинуть цену за свои устройства.