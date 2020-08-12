ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудиторию

Какое-то время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что крупные компании уже тестируют установку фронтальной камеры под дисплей, чтобы убрать необходимость делать вырез в дисплее или что-то в таком роде. Теперь у нас появилась информация о том, что ZTE Axon 20 5G будет первым гаджетом с такой технологией, и что это устройство будет флагманом на уровне с основными конкурентами по рынку. Конечно, это вынудит производителя поднять и общую стоимость продукта, но мы пока что не можем с уверенностью сказать, сколько запросит производитель из Китая за свой новый флагман. Все же сейчас у всех устройств из этой страны маленькие проблемы с продажами, а значит, рано или поздно производителю нужно будет скинуть цену за свои устройства.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 20 5G
Обзоры:
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Новости:
Новая зарядка OPPO вполне безопасна

Некоторое время назад в сети появилась информация о зарядке OPPO 125W Flash Charging, которая обладает де...
В iFixit остались довольны ремонтопригодностью OnePlus Nord

Очумелые ручки ремонтников из iFixit добрались до одной из самых интересных новинок этого лета – доступно...
Huawei Nova 5T получил важное обновление

Компания Huawei выпустила обновление фирменной прошивки EMUI 10.1 для европейских пользователей смартфона...
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Лучшие бензопилы. Makita EA7300P-60Лучшие бензопилы. Makita EA7300P-60
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9
Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIRЛучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIR
OnePlus представит Nord 7 июля...
OnePlus представит Nord 7 июляКомпания OnePlus официально рассказала о своем новом смартфоне под названием Nord, который будет представ...
Карманный ПК Zero Terminal 3 получил сен...
Карманный ПК Zero Terminal 3 получил сенЭнтузиаст под никнеймом NODE показал свой новый проект – карманный компьютер Zero Terminal 3, основанный ...
Представлен игровой монитор Iiyama G-Mas...
Представлен игровой монитор Iiyama G-MasКомпания Iiyama пополнила ассортимент мониторов моделью G-Master GB3466WQSU Red Eagle, которая предназнач...
Sony выпустила компактную камеру ZV-1 с ...
Sony выпустила компактную камеру ZV-1 с Компания Sony выпустила новую компактную камеру под названием Digital Camera ZV-1. ...
Идеальный чехол для Black Shark 3 5G...
Идеальный чехол для Black Shark 3 5GКомпания Xiaomi достаточно активно работает над выпуском своих новых смартфонов, планшетов и прочей элект...
Характеристики Samsung Galaxy Note20 сли...
Характеристики Samsung Galaxy Note20 слиСетевые источники рассекретили подробные параметры смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra, официальный деб...
MSI выпустила новое обновления для BIOS ...
MSI выпустила новое обновления для BIOS После того как AMD разработала новую версию прошивки для материнских плат AMD AGESA 1.0.0.6 производители...
Spotify сняла ограничение в 10 000 песен...
Spotify сняла ограничение в 10 000 песенМузыкальный сервис Spotify прислушался к просьбам своих пользователей и устранил ограничение в 10 000 пес...
Сервис Discord получил функцию видеозвон...
Сервис Discord получил функцию видеозвонВ популярном среди геймеров чат-сервисе Discord появилась поддержка видеосвязи. Новая функция встроена в ...
Realme RMX2151 готовится к релизу...
Realme RMX2151 готовится к релизуМы уже давно привыкли к тому, что информация о новых смартфонах попадает в сеть еще до того, как производ...
Обзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Ау...
Обзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. АуЕсть вещи, стоящие на ступеньку выше своих конкурентов: автомобили Farrari, часы Rolex, телефоны Vertu......
Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G засветились...
Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G засветилисьНебезызвестный информатор Ишан Агарвал опубликовал пресс-рендеры смартфонов Google Pixel 5 и 4a 5G, котор...
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor