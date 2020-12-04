ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой выходит в Европе

В Европе и некоторых других странах мира стартовал прием предзаказов на первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой ZTE Axon 20 5G, который вышел в Китае еще три месяца назад. Старт розничных продаж запланирован на 21 декабря.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G, аккумулятором ёмкостью 4220 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, корпусом с габаритами 172,1:77,9:7,9 мм, массой 198 г, предустановленной оболочкой MiFlavor 10.5 на основе Android 10.