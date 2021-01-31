ZTE Axon 30 Pro может поставляться с камерой на 200 МП

Компания ZTE подтвердила, что скоро появится флагман Axon 30 Pro.

Президент компании ZTE Ни Фей заявил, что смартфон который станет преемником прошлогоднего флагмана Axon 20 Pro, будет смартфоном с лучшей камерой в отрасли смартфонов.

Теперь в сети появилась информация, что новинка может может поставляться с датчиком Samsung на 200 Мп.

ZTE уже подтвердила, что будущий флагман будет работать на Snapdragon 888, а одной из функций чипсета является поддержка камер с разрешением до 200 Мп. Ожидается, что Axon 30 Pro будет выпущен после китайских новогодних праздников, которые наступят через несколько недель.