ZTE Axon 30 будет выпущен 15 апреля в Китае

Компания ZTE подтвердила в социальной сети, что анонсирует серию смартфонов Axon 30 в Китае 15 апреля.

Серия Axon 30 будет включать в себя три модели смартфонов: Axon 30, Axon 30 Pro и Axon 30 Pro+. На рекламном постере компании изображен одним из телефонов серии Axon 30. Судя по изображению, модуль задней камеры смартфона серии Axon 30 имеет четыре камеры. Ожидается, что новинки получат 6,92-дюймовый OLED-экран, который будет обеспечивать 10-битные цвета, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц.

Также ожидается, что новинка из коробки получат ОС Android 11 на базе MyOS, процессор Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.