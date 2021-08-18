ZTE Axon 30 проверили на прочность

Китайская компания ZTE недавно выпустила свой смартфон ZTE Axon 30, который оснащен датчиком камеры под дисплеем, который предлагает пользователям полноценный полноэкранный режим. Это также второй такой смартфон от компании с данной технологией. Основное различие между встроенной камерой в этой модели и прошлогодним телефоном заключается в качестве дисплея. Axon 30 поставляется с экраном с плотностью пикселей около 400 PPI, что почти вдвое превышает плотность пикселей по сравнению с прошлогодним Axon 20. Правда, есть определённые тонкости, на которые стоит обращать внимание. Например, фронтальная камера, которая находится под дисплеем, практически незаметна, в отличие от своего предшественника.

Это связано с дисплеем и высокой плотностью пикселей. Однако качество снимков камеры не так хорошо, как у обычного сенсора камеры. Также в сети уже появилась информация о том, насколько устройство прочно и как оно переживает физическое воздействие. В тесте на царапины на экране появляются царапины на шестом уровне, в то время как более глубокие бороздки на дисплее начинают формироваться на седьмом уровне. Область экрана в верхней части сенсора камеры также невосприимчива к мелким царапинам. Более того, датчик отпечатков пальцев на дисплее продолжает работать должным образом даже после прорезания седьмого уровня. А ещё хотя сам смартфон сделан из пластика, кнопка включения и качелька регулировки громкости металлические, плюс модуль камеры на задней панели защищен слоем стекла, а отделение камеры выполнено из металла.
Комментарии и отзывы ZTE Axon 30
Дисплей iQOO 8 Pro признан лучшим в мире...
Дисплей iQOO 8 Pro признан лучшим в миреАвторитетная лаборатория DisplayMate поставила экрану смартфона iQOO 8 Pro оценку A+, признав его лучшим ...
Nokia готовит к релизу пять новых устройств...
Nokia готовит к релизу пять новых устройствНа прошлой неделе HMD Global анонсировала три новых смартфона — Nokia XR20, Nokia C30 и Nokia 6310. Новая...
ASUS Zenfone 8 оценен в 64 тысячи рублей...
ASUS Zenfone 8 оценен в 64 тысячи рублейКомпания ASUS начала принимать российские предзаказы на компактный флагманский смартфон Zenfone 8. Версия...
Huawei P50 Pro все же получит версию с 5G ...
Huawei P50 Pro все же получит версию с 5G Представленный пару дней назад флагман Huawei P50 Pro получил версии на платформах Kirin 9000 и Snapdrago...
Clubhouse официально выпустили на Android...
Clubhouse официально выпустили на AndroidМало кто знает, но изначально социальная сеть Clubhouse пользовалась небольшим спросом на территории Кита...
Doogee S97 Pro умеет измерять пространство...
Doogee S97 Pro умеет измерять пространствоСмартфон Doogee S97 Pro, наконец, официально представлен производителем — устройство, как и ожидалось, по...
Игровой браузер Opera GX можно запустить на iPhone и Android...
Игровой браузер Opera GX можно запустить на iPhone и AndroidИгровой браузер теперь доступен на устройствах iPhone и Android, на данный момент только в бета-версии. М...
OnePlus Nord CE 5G получит процессор Snapdragon 750G...
OnePlus Nord CE 5G получит процессор Snapdragon 750GВ преддверии запланированного запуска нового смартфона OnePlus Nord CE 5G 10 июня в Европе и Индии, в сет...
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor