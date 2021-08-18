ZTE Axon 30 проверили на прочность

Это связано с дисплеем и высокой плотностью пикселей. Однако качество снимков камеры не так хорошо, как у обычного сенсора камеры. Также в сети уже появилась информация о том, насколько устройство прочно и как оно переживает физическое воздействие. В тесте на царапины на экране появляются царапины на шестом уровне, в то время как более глубокие бороздки на дисплее начинают формироваться на седьмом уровне. Область экрана в верхней части сенсора камеры также невосприимчива к мелким царапинам. Более того, датчик отпечатков пальцев на дисплее продолжает работать должным образом даже после прорезания седьмого уровня. А ещё хотя сам смартфон сделан из пластика, кнопка включения и качелька регулировки громкости металлические, плюс модуль камеры на задней панели защищен слоем стекла, а отделение камеры выполнено из металла.