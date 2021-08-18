ZTE Axon 30 проверили на прочность

Китайская компания ZTE недавно выпустила свой смартфон ZTE Axon 30, который оснащен датчиком камеры под дисплеем, который предлагает пользователям полноценный полноэкранный режим. Это также второй такой смартфон от компании с данной технологией. Основное различие между встроенной камерой в этой модели и прошлогодним телефоном заключается в качестве дисплея. Axon 30 поставляется с экраном с плотностью пикселей около 400 PPI, что почти вдвое превышает плотность пикселей по сравнению с прошлогодним Axon 20. Правда, есть определённые тонкости, на которые стоит обращать внимание. Например, фронтальная камера, которая находится под дисплеем, практически незаметна, в отличие от своего предшественника.

Это связано с дисплеем и высокой плотностью пикселей. Однако качество снимков камеры не так хорошо, как у обычного сенсора камеры. Также в сети уже появилась информация о том, насколько устройство прочно и как оно переживает физическое воздействие. В тесте на царапины на экране появляются царапины на шестом уровне, в то время как более глубокие бороздки на дисплее начинают формироваться на седьмом уровне. Область экрана в верхней части сенсора камеры также невосприимчива к мелким царапинам. Более того, датчик отпечатков пальцев на дисплее продолжает работать должным образом даже после прорезания седьмого уровня. А ещё хотя сам смартфон сделан из пластика, кнопка включения и качелька регулировки громкости металлические, плюс модуль камеры на задней панели защищен слоем стекла, а отделение камеры выполнено из металла.