ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition получит 18ГБ/1 ТБ памяти

Смартфон также оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовыv AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м², 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 16-Мп подэкранной камерой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IM787 и оптическая стабилизация) 64 Мп (сверхширик с автофокусом) и 64 Мп (перископный с оптической стабилизацией ОЗУ LPDDR5, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.