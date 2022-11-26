ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition получит 18ГБ/1 ТБ памяти

Компания ZTE опубликовала тизер, который подтверждает наличие 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти в грядущем смартфоне ZTE Axon 40 Ultra Space Edition. Также новинка предложит тыльную панель из керамического материала HT Xuanjing. Официальный релиз смартфона в Китае состоится 29 ноября.

Смартфон также оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовыv AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м², 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 16-Мп подэкранной камерой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IM787 и оптическая стабилизация) 64 Мп (сверхширик с автофокусом) и 64 Мп (перископный с оптической стабилизацией ОЗУ LPDDR5, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.
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