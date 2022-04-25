ZTE Axon 40 с подэкранной камерой представят 9 мая

Сетевые источники сообщают о том, что смартфон ZTE Axon 40 будет официально представлен уже 9 мая. Главной особенностью устройства станет подэкранная селфи-камера разрешением 44 Мп. Устройству также приписывают наличие флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787 оптического формата 1/1,3 дюйма, 35-мм оптика со стабилизацией изображения), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (5-кратный оптический зум), селфи-камеры на 16 Мп, 6,67-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 80 Вт.