ZTE Blade 20 Pro 5G поставляется с изогнутым дисплеем

ZTE Blade 20 Pro 5G был анонсирован в Китае. ZTE сосредоточилась на дизайне смартфона среднего класса, сделав его тонким, легким и удобным в использовании.

lade 20 Pro 5G покрыт 3D-стеклом с обеих сторон, и имеет толщину всего 7,9 миллиметра и довольно легкий - 168 граммов.

Телефон оснащен 6,47-дюймовым гибким изогнутым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом и с разрешением экрана 2340 x 1080. В вырезе на дисплее находится 20-мегапиксельная селфи камера. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 765G в паре с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб дискового пространства.

На задней панели телефона расположены четыре камеры, которые расположены в прямоугольном корпусе. Основная камера - это датчик на 64 Мп, а также сверхширокоугольная камера на 8 Мп, макросъемка на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Внутри Blade 20 Pro 5G находится аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой Quick Charge 4+. В смартфоне есть жидкостное охлаждение, чтобы поддерживать низкую температуру во время задач с интенсивным использованием процессора. Из рядов других функции смартфон получил DTS: X Ultra, NFC, Bluetooth5.1, USB 3.1 и сканер отпечатков пальцев на дисплее. ZTE поставляет его с MiFavor 10 на базе Android 10 из коробки.

Смартфон ZTE Blade 20 Pro 5G выпускается в одном цвете - синем. На данный момент нет информации о цене устройства и его наличии.