ZTE Blade 20 Pro 5G выйдет 30 ноября

На мероприятии China Mobile Global Partner Conference, компания ZTE анонсировала ZTE Axon 20 5G Extreme Edition, а также представила совершенно новый телефон среднего класса Blade 20 Pro 5G.

Теперь же компания ZTE в сети подтвердила, что смартфон Blade A20 Pro 5G выйдет из строя 30 ноября в Китае. На рекламном плакате, выпущенном брендом, можно увидеть Blade 20 Pro 5G с водосточным вырезом. Это также показывает, что устройство будет иметь дисплей с изогнутыми краями.

Новинка оснащена 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением экрана HD+. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 765G. В каплевидном вырезе разместила 20 Мп камера для селфи. На задней панели телефона установлена ​​четырехкамерная камера с 64-мегапиксельным объективом. Информация о конфигурациях других его камер отсутствует. Blade 20 Pro 5G питается от батареи емкостью 4000 мАч. В телефоне 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Blade 20 Pro 5G будет доступен для покупки с 30 ноября.
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