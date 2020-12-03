ZTE Blade V2021 5G с Dimensity 720 дебютирровал

ZTE наконец-то выпустила Blade V2021 5G в Китае.

4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ для хранения - 152,21 доллара США

6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ для хранения - 213,16 долларов США

ZTE Blade V2021 5G выпускается в трех цветах - Space Grey, Fantasy Blue, Space Silver и в двух модификациях.ZTE Blade V2021 5G оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 60 герц. Под капотом устройства работает процессор MediaTek Dimensity 720 5G в паре 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти. Основная камера получила три модуля, где главный сенсор на 48 Мп, его дополняет сверхширокоугольный на 8 Мп и макросенсор на 2 Мп. Селфи камера получила свою очередь модуль на 8 Мп. Другие характеристики включают аккумулятор емкостью 4000 мАч, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, аудиоразъем 3,5 мм, звук DTS, порт Type-C, 5G SA / NSA, GPS для подключения.