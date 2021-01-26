ZTE Blade X1 предлагает 5G за разумные деньги

Оператор виртуальной сети мобильной связи (MVNO), использующий сеть Verizon, запустил ZTE Blade X1 в США. Этот бюджетный смартфон предлагает подключение к сети 5G всего за 384 доллара в случае полноценной покупки или 16 долларов в месяц, если вы выберете 24-месячный план. Однако стоит отметить, что этот телефон не поддерживает mmWave 5G. Недавно выпущенный ZTE Blade X1 имеет пластиковую конструкцию и щеголяет 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FHD + (2340 x 1080 пикселей). Этот дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и соотношение сторон 19,5: 9. Также стоит отметить, что смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. При необходимости хранилище можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.