ZTE готовит 5G для смартфонов

2019-08-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZTE; [33]
Целый год крупные производители говорят о том, что сотовые сети пятого поколения являются неким рывком в развитии технологий, ведь впервые за долгое время получится настолько серьезно повысить скорость мобильного интернета. Однако, каждая компания идет в этом направлении самостоятельно. Например, компания ZTE официально получила патент на свой модуль 5G, который позволит мобильным устройствам получать данные из сети на какой-то невероятной скорости. Стоит сказать, что это лишь патент на бумаге и до реального прототипа еще очень далеко — он может появиться через год или даже несколько лет. Нам остается лишь ждать и надеяться, что компания сможет реализовать все свои задумки в ближайшем будущем и новые смартфоны нас удивят.


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