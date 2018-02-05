ZTE создает игровой смартфон

Компания ZTE рассказала о своих намерениях создать свой игровой смартфон. Пока что есть только слухи о его начинке и прочих особенностях, но уже сейчас можно смело говорить о том, что продукт будет не флагманского уровня. Дело в том, что компания не хочет создавать флагман и выделять его как игровой продукт. Ведь, если вы не играете в игры, то вы услышите данную фразу и просто не купите флагман. Это мелочь, но она очень важна и производитель вполне логично решил, что создавать себе же конкуренцию со стороны игрового флагмана не нужно. Новинка будет относиться к среднему классу, с процессором от Qualcomm и вполне приличным дисплеем. Пока что это все, что можно рассказать о новинке, нам остается лишь ждать релиза и надеяться, что новый смартфон будет хорош и что его стоимость будет в адекватных пределах.