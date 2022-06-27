ZTE выпускает бюджетный смартфон Travel 30

ZTE расширяет ассортимент бюджетных смартфон выпустив новую модель Travel 30.

Смартфон получил 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением (1600 х 720), с частотой обновления 120 Гц. Основан смартфон на мобильной платформе Spreadtrum SC9863A, он предлагает восемь ядер Arm Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц и графическим процессором PowerVR GE8322. Устройство получило сканер отпечатков пальцев, функцию распознавания лица, модем LTE Cat.7 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Что касается камеры, смартфон оснащен фронтальной камерой с датчиками 13, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 5 Мп.

ZTE Travel 30 доступен в конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти по цене 120 долларов.