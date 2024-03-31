ZTE выпустит смартфон Nubia с поддержкой ИИ

Сетевые источники сообщают, что китайская компания ZTE решила поддержать тренд и выпустить смартфон с функциями искусственного интеллекта. Уже в следующем месяце будет представлена линейка смартфонов Nubia AI, а летом выпустят флагманскую модель. В новинках будет использоваться операционная система ZTE Nebula OS, где ИИ будет обрабатывать фотографии, а также улучшать производительность и следить за безопасностью.

Напомним, что актуальный флагман Nubia Z60 Ultra характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX800 с 35-мм оптикой и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм объектив с OIS), аккумулятором 6000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли (степень IP68), рамкой из аэрокосмического металлического сплава и фирменной оболочкой MyOS 14 на базе операционной системы Android 14.