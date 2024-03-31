ZTE выпустит смартфон Nubia с поддержкой ИИ

Сетевые источники сообщают, что китайская компания ZTE решила поддержать тренд и выпустить смартфон с функциями искусственного интеллекта. Уже в следующем месяце будет представлена линейка смартфонов Nubia AI, а летом выпустят флагманскую модель. В новинках будет использоваться операционная система ZTE Nebula OS, где ИИ будет обрабатывать фотографии, а также улучшать производительность и следить за безопасностью.

Напомним, что актуальный флагман Nubia Z60 Ultra характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX800 с 35-мм оптикой и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм объектив с OIS), аккумулятором 6000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли (степень IP68), рамкой из аэрокосмического металлического сплава и фирменной оболочкой MyOS 14 на базе операционной системы Android 14.
Samsung Galaxy S24 Ultra оказался крайне прочным смартфоном…
Переход Samsung на титан не сделал Galaxy S24 Ultra значительно легче по сравнению с Galaxy S23 Ultra, но…
Глобальная версия OnePlus 12 получила ограниченный комплект …
Сетевые источники обнаружили отличия глобальной версии OnePlus 12 от китайской. Помимо цены, новинка полу…
Пользователи жалуются на дефект экрана Samsung Galaxy S24 Ul…
Пользователи популярного форума Reddit опубликовали фотографии с дефектом дисплея Samsung Galaxy S24 Ultr…
В России выпустят "прозрачный" Realme 12 Pro+…
Российское отделение Realme анонсировало скорый релиз смартфонов Realme 12 Pro на нашем рынке. Среди опуб…
Call of Duty Mobile Warzone протестировали на флагмансих сма…
Недавно в релиз отправили новую игру Call of Duty Mobile Warzone на iOS и Android, а это значит, что тепе…
Samsung Galaxy A14 5G получил One UI 6 на базе Android 14…
Компания Samsung начала распространение фирменной прошивки One UI 6 на основе операционной системы Androi…
Индийский Redmi Note 13 Pro+ 5G оценили в 385 долларов …
Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G, который уже вышел в Китае осенью прош…
OPPO возвращается на мировой рынок смартфонов…
Руководители компании OPPO подтвердили на MWC 2024, что компания действительно возвращается на европейски…
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor