ZTE вкладывает в 5G почти 2 миллиарда

Технологии развиваются семимильными шагами и то, что еще год назад казалось чем-то недостижимым, сейчас вполне нормально воспринимается как реальная технология. К примеру, какое-то время назад никто не мог подумать, что 5G будет реальностью. Мы лишь надеялись, что в ближайшем будущем эта технология появится и позволит быстрее передавать информацию на смартфоны, планшеты или ноутбуки. Теперь такая технология уже используется многими компаниями, которые вкладывают в разработку новинки большие деньги. В ZTE, например, готовы выделить на разработку технологий для сотовых сетей пятого поколения почти два миллиарда долларов, чтобы не отставать от своих основных конкурентов. А это лишь начало пути данной технологии.