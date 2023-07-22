За Honor Magic V2 выстраиваются очереди в магазинах

Мы уже писали о том, что на уровне предпродаж смартфон Honor Magic V2 установил рекорд популярности в Китае. Вчера стартовали розничные продажи новинки, и оказалось, что ажиотаж никуда не делся. По данным местных источников, в магазинах за смартфоном выстраиваются очереди, что привычно для новинок iPhone, но не Honor.

Напомним, что оцененный от 1255 долларов Honor Magic V2 характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).