За Oppo Reno9 уже выстроилась очередь

По предварительным данным, смартфон получит корпус толщиной 7,19 мм, батарею ёмкостью 4500 мАч и массу 174 грамма. Также в серию войдет модель Reno9 Pro, которой приписывают восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX890 и поддержку быстрой зарядки на 67 Вт. Что до старшей модели Oppo Reno9 Pro Plus, то ей прочат наличие чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-Мп камеры на датчике Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, АКБ ёмкостью 4700 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 80 Вт.