За Oppo Reno9 уже выстроилась очередь

Компания Oppo похвасталась успехами смартфона Oppo Reno9, официальный релиз которого состоится только через несколько дней. Утверждается, что на одной только торговой площадке JD.com было принято 250 тысяч заявок на покупку.

По предварительным данным, смартфон получит корпус толщиной 7,19 мм, батарею ёмкостью 4500 мАч и массу 174 грамма. Также в серию войдет модель Reno9 Pro, которой приписывают восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX890 и поддержку быстрой зарядки на 67 Вт. Что до старшей модели Oppo Reno9 Pro Plus, то ей прочат наличие чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-Мп камеры на датчике Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, АКБ ёмкостью 4700 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 80 Вт.

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