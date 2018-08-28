За дроны будут штрафовать

2018-08-28, Автор - Влад Волошин; [90]
Некоторое время назад уже появилась информация о том, что в России будут регистрировать дроны, а всех, кто закон нарушает, будут штрафовать. Теперь законопроект отправили на принятие и если его действительно утвердят, то всех незарегистрированных будут штрафовать на сумму от 20000 до 50000 рублей. Да, все нолики там указаны правильно — максимальный штраф составляет пятьдесят тысяч рублей, то есть по нынешнему курсу почти тысяча долларов. Это значит, что лучше при покупке квадрокоптера сразу пройти регистрацию или хотя бы узнать у правоохранительных органов, требуется ли вам данная процедура или нет. Это существенно упростит вам жизнь и не нужно будет потом платить штраф по незнанию. Да и летать теперь будет немного сложнее, чем обычно.


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