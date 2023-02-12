Защищенный Blackview Oscal S80 получил АКБ на 13000 мАч

Компания Blackview представила защищенный смартфон Oscal S80, одной из особенностью которого стала батарея ёмкостью 13000 мАч. Новинку также оснастили защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 8-ядерной платформой MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 12 Мп (сенсор Sony IMX362) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 8 Мп, 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей, модулем NFC, предустановленной Android 12 с оболочкой DokeOS 3.0, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и боковым дактилоскопом. Сейчас смартфон доступен по сниженной цене в 175 долларов.