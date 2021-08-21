Защищенный Ulefone Armor 12 5G будет доступен всего за $200

Недавно компания Ulefone представила новый защищенный смартфон Armor 12 5G, рекомендованная цена которого должна составить 400 долларов. При этом с 27 августа по 2 сентября новинка будет доступна за 280 долларов. Сегодня стало известно, что предварительные продажи смартфона начнутся уже 23 августа, а первые 500 покупателей смогут приобрести его всего за 200 долларов.

Напомним, что новинку оснастили антибактериальным покрытием на основе ионов серебра, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5180 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, модулем NFC, отдельной аппаратной клавишей, предустановленной ОС Android 11, стереодинамиками с громкостью 106 дБ, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD810G.