Защищенный планшет Blackview Active 8 Pro оценен в $250

Компания Blackview пополнила ассортимент планшетов защищенной моделью Blackview Active 8 Pro. Новинка характеризуется прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G99, батареей ёмкостью 22000 мАч, четырьмя динамиками Harman/Kardon, 10,36-дюймовым экраном с разрешением 2,4K и защитными стеклом Corning Gorilla Glass 5, комплектным стилусом, тыльной камерой Samsung на 48 Мп и селфи-камерой разрешением 16 Мп, 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной оболочкой DokeOS_P 3.0 на основе Android 13. Планшет появится в продаже 10 июля по цене в 250 долларов.