Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active5 готов к выходу

В базе Bluetooth SIG обнаружилось упоминание защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active5, который еще не был представлен официально. Обычно это говорит о скором релизе устройства. О самом планшете пока известно немногое. Ему приписывают наличие 128 ГБ флеш-памяти, слота для карты памяти microSD, поддержки проводной зарядки мощностью 15 Вт и фирменного пера S Pen, а также 5-нанометровой однокристальной системы Samsung Exynos 1380 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP5. Его производительность соответствует процессору Qualcomm Snapdragon 778G, который используется в Galaxy Tab Active4 Pro. Модель Galaxy Tab Active4, как известно, так и не была выпущена.

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