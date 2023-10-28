Защищенный смартфон AGM H6 получил 8 ГБ ОЗУ

Компания AGM пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью H6, которая уже доступна для предзаказа на китайском рынке по цене в 190 долларов. Новинка характеризуется 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, защищенным от ударов корпусом массой 240 грамм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K, а также соответствием военному стандарту MIL-STD-810H.