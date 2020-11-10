Защищенный смартфон AGM X5 получит 12 ГБ ОЗУ

Компания AGM, известная своими защищенными смартфонами, объявила о планах по выпуску своей первой модели с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Производитель не только раскрыл некоторые характеристики, но и опубликовал фото смартфона AGM X5. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый экран, корпус из металла и пластика, фронтальную камеру в каплевидном вырезе, основную камеру с четырьмя модулями и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Также слухи прочат смартфону платформу Dimensity 1000 или чипсет Unisoc с поддержкой сети 5G SA и NSA, главный датчик изображения разрешением 108 Мп и до 12 ГБ оперативной памяти.

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