Защищенный смартфон Blackview BV9200 оценен в $200

Новинка также характеризуется массой 310 граммов, толщиной 13,66 мм, поддержкой Harman AudioEFX, стереодинамиками Harman/Kardon, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung JN1) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 30-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок, платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной оболочкой Doke 3.1 на основе Android 12, защитой от воды согласно степени IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Первые покупатели смогут приобрести смартфон за 200 долларов.