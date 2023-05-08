Защищенный смартфон Blackview BV9300 получил 12 ГБ ОЗУ

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Blackview BV9300, которая появится в продаже 10 мая по ориентировочной цене 200 долларов. Новинку оснастили 6,7-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, лазерным дальномером с точностью до 1 мм и временем отклика 0,3 секунды, фонариком на 100 лм с режимом SOS, батареей ёмкостью 15080 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флеш-памяти, селфи-камерой с 32-Мп сенсором Samsung, а также тыльной камерой с 50-Мп датчиком Samsung и улучшенными алгоритмами ArcSoft 3.0.