Защищенный смартфон Blackview N6000 оценен в 150 долларов

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Blackview N6000, которая выделяется компактным 4,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 540:1200 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Новинка также характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, 48-Мп основной камерой, 16-Мп селфи-камерой, батареей ёмкостью 3880 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a, модулем NFC, корпусом массой 208 грамм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Смартфон появится в продаже в конце этого месяца по цене в 150 долларов.