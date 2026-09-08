Защищенный смартфон Blackview Xplore 6 получил 18 ГБ ОЗУ

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Xplore 6, которая базируется на производительном 3-нанометровом процессоре Mediatek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,7 ГГц. Новинку также оснастили 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, аккумулятором ёмкостью 12000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и 10-Вт обратной зарядок, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Omnivision OV50H оптического формата 1/1.28 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптического зумом и OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200:1440 точек, кадровой частотой 120 Гц, защитой от мерцания и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, дополнительным дисплеем на задней панели, а также поддержкой Wi-Fi 7 и NFC. Цена смартфона составила 1100 долларов.