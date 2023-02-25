Защищенный смартфон Cat S75 получил поддержку спутниковой связи

Сетевые источники сообщают о выходе защищенного смартфона Cat S75, главной особенностью которого стала поддержка двухсторонней спутниковой связи. Новинка также характеризуется полноценной защитой от песка, пыли, грязи и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту Mil-Spec 810H, 6,6-дюймовым экраном с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity D930, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт беспроводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 и гарантированными обновлениями вплоть до Android 14. Смартфон уже доступен для предзаказа по цене в 600 долларов.