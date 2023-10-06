Защищенный смартфон Crosscall Stellar-X5 оценен в 900 евро

Компания Crosscall пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Stellar-X5, которая уже появилась в продаже по цене в 900 евро. Новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, 6,49-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 13 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, режимом подводной съемки, работой при температурах от -20 до +65 градусов Цельсия и режимом DeX для подключения к монитору через док-станцию X-Dock.

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