Защищенный смартфон Kyocera Torque G06 оценен в 655 долларов

Японская компания Kyocera пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Torque G06, которая может похвастаться ударопрочным корпусом в соответствии со стандартами IP6X/IPX5/IPX8 и MIL-STD-810H. Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 644, 5,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4270 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, дактилоскопическим сенсором, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.2, а также модулем NFC для бесконтактных платежей. Цена смартфона составляет 655 долларов.