Защищенный смартфон Kyocera Torque G06 оценен в 655 долларов

Японская компания Kyocera пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Torque G06, которая может похвастаться ударопрочным корпусом в соответствии со стандартами IP6X/IPX5/IPX8 и MIL-STD-810H. Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 644, 5,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4270 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, дактилоскопическим сенсором, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.2, а также модулем NFC для бесконтактных платежей. Цена смартфона составляет 655 долларов.

Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20…
Летом Tecno официально запустила в России новую серию смартфонов Camon 20, включающую несколько моделей, …
Sony представила новый смартфон Xperia 5 V…
Компания Sony, хотя и не может похвастаться такой внушительной аудиторией, как у Samsung или Apple, на пр…
Процессор Huawei Kirin 9000S получил уникальную микроархитек…
По информации известных инсайдеров, система-на-кристалле Kirin 9000S, на которой будет работать новый сма…
Google Pixel 8 Pro показали на новых фото …
В сети появились новые фото и официальные рендеры флагманских смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, ко…
Sony Xperia 5 V не выйдет в Северной Америке …
Компания Sony официальной объявила, что «смартфон Sony Xperia 5 V не выйдет в Северной Америке в этом год…
iPhone 16 не получит процессор с индексом Pro…
В этом году компания Apple официально представила новую линейку смартфонов, во флагманских моделях которо…
Стала известна европейская цена Samsung Galaxy Z Flip5…
Профильное издание Dealabs поделилось подробностями о европейских ценах на складные смартфоны Samsung Gal…
Представлен бюджетный смартфон Realme Narzo 60x 5G…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 60x 5G, которая появится в продаже 12 сент…
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor