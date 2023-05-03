Защищенный смартфон Nokia XR21 оценен в 565 евро

Компания HMD Global пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Nokia XR21, которая пришла на смену позапрошлогодней XR 20. Новинка характеризуется защитой и прочностью по стандартам IP69 и MIL-STD-810H, размерами 168:78,6:10,5 мм, массой 231 грамм, 6,49-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Цена смартфона в Великобритании составляет немалые 500 фунтов стерлингов (565 евро).

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