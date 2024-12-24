Защищенный смартфон OPPO A5 Pro оценен в 265 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A5 Pro, которая может похвастаться защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, ударопрочностью и защитой от экстремальных температур (от −35° до 47° по Цельсию).

Новинка также получила корпус с металлической рамкой, 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1200 нит и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 до 512 ГБ, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, модем 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth и NFC и порт USB Type-C. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в 265, 295, 300 и 340 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.