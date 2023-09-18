Защищенный смартфон Oukitel WP27 появился в продаже

Компания Oukitel дала старт продажам защищенного смартфона WP27, который оценен на AliExpress по сниженной цене в 180 долларов. Новинку оснастили 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, батареей ёмкостью 8500 мАч, корпусом массой 328 граммов и толщиной 15,3 мм, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, основной камерой с главным модулем на 64 Мп сенсором и 20-Мп камерой ночного видения, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD и предустановленной операционной системой Android 13.

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