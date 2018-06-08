Защищенный смартфон ULEFONE POWER 5 с емкостью батареи 13000mAh

Совсем недавно стартовали продажи нового смартфона ULEFONE POWER 5. Он имеет колоссальный объем батареи в 13000mAh, защищен от падений и имеет функцию быстрой беспроводной зарядки. Благодаря такому объему батареи, он может проработать до 7 дней в автономном режиме. Он также получил 6ГБ оперативной памяти и двойную основную камеру с разрешением 21Мп с оптической стабилизацией, функцию сканирования лица и датчик отпечатков пальцев на боковой грани смартфона.
На данный момент ULEFONE POWER 5 доступен для заказа всего за 265$.
На данный момент ULEFONE POWER 5 доступен для заказа всего за 265$.
Технические характеристики Ulefone Power 5
- Восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23
- 6 ГБ оперативной памяти
- 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей (18:9)
- 64 ГБ встроенной памяти
- Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ
- Основная камера 21 Мп(Sony IMX230) + 5 Мп и оптическая стабилизация изображения
- Двойная фронтальная камера 13 + 5 Мп
- Аккумулятор ёмкостью 13 000 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки (5В/5А)
- Два слота для SIM-карт
- Поддержка 4G LTE
- Сканер отпечатков пальцев на боковой грани
- Сункция сканирования лица
- выделенный аудиочип AW8736
- Android 8.1 Oreo