Защищенный смартфон ULEFONE POWER 5 с емкостью батареи 13000mAh

2018-06-08, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ULEFONE POWER 5; [53]
Совсем недавно стартовали продажи нового смартфона ULEFONE POWER 5. Он имеет колоссальный объем батареи в 13000mAh, защищен от падений и имеет функцию быстрой беспроводной зарядки. Благодаря такому объему батареи, он может проработать до 7 дней в автономном режиме. Он также получил 6ГБ оперативной памяти и двойную основную камеру с разрешением 21Мп с оптической стабилизацией, функцию сканирования лица и датчик отпечатков пальцев на боковой грани смартфона.
На данный момент ULEFONE POWER 5 доступен для заказа всего за 265$.

Технические характеристики Ulefone Power 5

  • Восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23
  • 6 ГБ оперативной памяти
  • 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей (18:9)
  • 64 ГБ встроенной памяти
  • Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ
  • Основная камера 21 Мп(Sony IMX230) + 5 Мп и оптическая стабилизация изображения
  • Двойная фронтальная камера 13 + 5 Мп
  • Аккумулятор ёмкостью 13 000 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки (5В/5А)
  • Два слота для SIM-карт
  • Поддержка 4G LTE
  • Сканер отпечатков пальцев на боковой грани
  • Сункция сканирования лица
  • выделенный аудиочип AW8736
  • Android 8.1 Oreo


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