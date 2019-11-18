Защищенный смартфон Ulefone Armor 7 удивляет автономностью

Компания Ulefone опубликовала видео, в котором демонстрируется впечатляющая автономность защищенного смартфона Armor 7. За полчаса проигрывания музыки заряд батареи уменьшился на 2%, за полчаса просмотра видео – 3%, а 30 минут игры в PUBG снизило уровень заряда аккумулятора всего на 4%. Это очень хороший результат для смартфона на не самой экономичной платформе MediaTek Helio P90 и с батареей на 5500 мАч.

Напомним, что Armor 7 также получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, а также 16 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, фронтальную камеру на 16 Мп, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 19,5:9, сканер отпечатков пальцев на боковой кромке, поддержку беспроводной зарядки Qi на 10 Вт, модуль NFC с поддержкой Google Pay, а также операционную систему Android 9.0 Pie.