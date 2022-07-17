Защищенный смартфон Ulefone Armor X6 Pro оценен в $120

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor X6 Pro, который может похвастаться полноценной защитой от пыли и воды в соответствии согласно степени IP69K. Новина также характеризуется соответствием американскому военному стандарту MIL-STD-810G, однокристальной системой MediaTek Helio A22, 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280:720 точек, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, модулями GPS, FM и NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, 13-Мп тыльной и 5-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 4000 мАч, размерами 150:78,9:14,4 мм, массой 227 г, поддержкой 5-Вт зарядки и предустановленной ОС Android 12. Цена смартфона составляет 120 долларов.

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