Защищенный смартфон от компании Samsung XCover 4s

Основная камера с разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой f/1.7 поддерживает функцию быстрого запуска двойным нажатием кнопки «Домой». Смартфон обладает модулем NFC и предлагает возможность бесконтактной оплаты покупок через Samsung Pay. Samsung XCover 4s выполнен в традиционном для серии дизайне с текстурированной поверхностью задней крышки и ребристыми гранями по бокам, чтобы смартфон не выскальзывал из рук. Управление устройством осуществляется через три механические кнопки, расположенные под 5-дюймовым дисплеем с классическим соотношением сторон 16:9. Задняя крышка снимается, позволяя заменять аккумулятор при необходимости, что редко сегодня встречается. Корпус новинки защищен от воды по стандарту IP68. Устройство пополнило линейку защищённых устройств, получив усиленный корпус и полноценную защиту от воды. Интересной особенностью новинки стал съемный аккумулятор, что редко встретишь в современных смартфонах. Также аппарат оснастили модулем NFC с поддержкой бесконтактных платежей. О стоимости новинки пока неизвестно.