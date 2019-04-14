Защитные чехлы для Samsung Galaxy A80 и его причудливой камеры

2019-04-14, Автор - Anna; Продукт - Olixar FlexiShield Gel Case, Galaxy A80 ; [136]
Производитель чехлов Olixar представил несколько дизайнов чехлов для Samsung Galaxy A80.

Одна из самых больших проблем при разработке чехлов была связана с настройкой камеры телефона. В смартфоне используется скользящий и вращающийся механизм, который поднимает и поворачивает камеры, когда пользователь хочет сделать селфи. В качестве решения этой проблемы компания Olixar разработала чехлы, которые охватывают только неподвижные части задней панели. Аксессуары не скрывают верхний край задней панели, которая сдвигается вверх для перемещения камер.

Пока доступно два варианта: тонкий футляр из натуральной кожи и прозрачный FlexiShield. Кожанный вариант состоит из заднего сегмента, простирающегося до края модуля камеры и использующего некую клейкую поверхность для крепления к телефону. Это обусловлено тем фактом, что стороны Galaxy A80 остаются в значительной степени непокрытыми, за исключением куска материала под кнопками громкости. Он действует как шарнир для сегмента корпуса, который переворачивается сверху на переднее стекло. Цена $ 21,99.

FlexiShield Gel Case предлагает немного больше защиты. Подобно традиционному мягкому чехлу, он захватывает боковые стороны телефона и накрывает их, обеспечивая «губу», которая помещает немного воздуха между экраном и любой плоской поверхностью. Интересно отметить, что Olixar удалось отрезать заднюю часть корпуса вокруг подъемной камеры, сохраняя при этом тонкую полоску вокруг статической части верхней рамы. Цена $ 6,99

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