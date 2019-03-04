Защитные корпусы для складного смартфона Galaxy Fold

Samsung недавно представила свой первый складной смартфон - Galaxy Fold. И к этому случаю популярный производитель Spigen поделился своими рендерами защитных корпусов для Galaxy Fold, что дает нам представление как будет выглядеть защитный корпус.

Корпусы Spigen для Galaxy Fold будут представлены в трех моделях - Tough Armor, Thin Fit и Ultra Hybrid. Эти корпусы будут сделаны из силиконовых и пластиковых материалов и будут стоить около 20 долларов. Это не дорого, если вы уже готовы выложить почти 2000 долларов за смартфон. Корпуса будут иметь аналогичную конструкцию и будут защищать рамки вокруг 4,6-дюймового дисплея, который расположен на внешней крышке. Также будут присутствовать вырезы для микрофона, кнопок, камер и портов. Galaxy Fold появится в продаже примерно во втором квартале 2019 года.