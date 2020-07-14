Зачем Samsung Galaxy S20+ Plus чехол

Достаточно часто пользователи, купившие смартфон флагманского уровня, задают вопрос о том, зачем чехол для Samsung Galaxy S20+ Plus, если у гаджета на фронтальной стороне расположено закаленное стекло. В этой ситуации стоит немного прояснить определенные моменты, которые не всегда понятны пользователю, не интересующемуся современными технологиями. Начнем с того, что стекло на фронтальной панели флагмана действительно создано для того, чтобы не переживать о царапинах или любых других физических воздействиях, но это вовсе не значит, то это стекло вовсе нельзя повредить. На самом деле оно весьма легко уничтожается во время падений, к примеру.

Нужно понимать, что такого рода стекло выдерживает давление, не царапается ключами и прочими мелочами, но при этом является предельно хрупким. При падении даже с небольшой высоты дисплей гаджета будет покрыт мелкими царапинами, которые явно не сделают взаимодействие с гаджетом более приятным или интересным. Более того, нужно понимать, что после падения вам всегда нужно будет идти в сервисный центр и менять стекло, вот только оно с дисплеем является единым целым, так что расходы на ремонт будут просто катастрофическими.

Для того, чтобы предотвратить столь колоссальные расходы на ремонт своего дорого устройства, мы предлагаем приобрести чехол, который будет хоть частично защищать продукт от повреждений. Например, это удобно в том случае, если вы частенько кладете смартфон экраном вниз — при наличии чехла с выступающими бортиками пользователь получит достаточно качественную защиту от царапин, которые появляются на лицевой стороне устройства. Кроме того, чехол будет защищать камеру на тыльной панели, ведь если класть смартфон тыльной стороной на стол, то он тоже будет царапать линзы камер, а это не очень приятно. То есть, чехол справляется с большинством мелких повреждений, принимая весь удар на себя.

Правда, в этом случае стоит отметить одну очень важную деталь — чехол все же не спасет смартфон при падении устройства с высоты человеческого роста на твердую поверхность, так как само устройство довольно хрупкое. С другой стороны, у гаджета гораздо больше шансов выжить в том случае, если вы используете чехол, чем в том, когда аксессуар защитного типа отсутствует. Обязательно задумайтесь над этим вопросом и подберите качественный чехол для смартфона, дабы защитить его от различных бед.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20+ Plus
Обзоры:
Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLifeЛучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLife
Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640
Лучший стационарный блендер 2020 года. Kitfort KT-1344Лучший стационарный блендер 2020 года. Kitfort KT-1344
Новости:
Представлен пылесос HOOVER LANDER LA1200 019

Компания Candy Hoover Russia, подразделение Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Hoover в России, ...
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact

На современном рынке можно найти сотни моделей минимоек, для любого бюджета и разных задач. Для того, что...
Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go

Отпариватель для одежды – относительно новая на рынке вещь, которая успела заменить обычные утюги. Это ун...
Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлажденияОбзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Обзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраномОбзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраном
Обзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколенияОбзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколения
Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3
Huawei Mate 40 Pro получит сканер лица...
Huawei Mate 40 Pro получит сканер лицаНа просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei планирует в своем новом флагмане H...
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое зав...
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое завУже 19 июня на консолях Sony Playstation стартует продолжение легендарного проекта The Last of Us Part II...
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128...
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128Многие пользователи считают, что сотовые сети пятого поколения в ближайшем будущем не будут использоватьс...
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition ...
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition Тестируемый сегодня корпус Thermaltake Core P5 не относится к новинкам, но в своей нише открытых стендов ...
iPhone 12 Pro на первых рендерах...
iPhone 12 Pro на первых рендерахНа просторах интернета буквально недавно появилась информация о том, что смартфон iPhone 12 Pro компания ...
Samsung Galaxy A51 стал лидером продаж в...
Samsung Galaxy A51 стал лидером продаж вКомпания Strategy Analytics опубликовала список самых популярных смартфонов на Android по итогам первого ...
Лучший детский планшет. MonsterPad 2...
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Современные дети осваивают цифровую технику уже с 3-летнего возраста. Правильно подобранный гаджет станет...
Oculus прекращает продажи и производство...
Oculus прекращает продажи и производствоOculus Go была выпущен два года назад, особой популярность VR-гарнитура получила у СМИ. Oculus Go стала о...
Обзор TP-LINK Deco M3W. Дополнительный м...
Обзор TP-LINK Deco M3W. Дополнительный мВ рамках «Лаборатории» мы уже проводили тестирование MESH систем от TP-LINK. Это были решения разных цено...
Состоялся официальный пресс-релиз игрово...
Состоялся официальный пресс-релиз игровоСостоялся пресс-релиз игровой гарнитуры GXT 488 Forze Gaming от Trust Gaming, разработанная исключительно...
Смартфон Oppo Reno3 A получил защиту от ...
Смартфон Oppo Reno3 A получил защиту от Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов среднеуровневой моделью Oppo Reno3 A, которая оценена в 37...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ засветилс...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ засветилсВ базе данных бенчмарка Geekbench засветился планшет Samsung Galaxy Tab S7+, который еще не был представл...
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor