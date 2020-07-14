Зачем Samsung Galaxy S20+ Plus чехол

Достаточно часто пользователи, купившие смартфон флагманского уровня, задают вопрос о том, зачем чехол для Samsung Galaxy S20+ Plus , если у гаджета на фронтальной стороне расположено закаленное стекло. В этой ситуации стоит немного прояснить определенные моменты, которые не всегда понятны пользователю, не интересующемуся современными технологиями. Начнем с того, что стекло на фронтальной панели флагмана действительно создано для того, чтобы не переживать о царапинах или любых других физических воздействиях, но это вовсе не значит, то это стекло вовсе нельзя повредить. На самом деле оно весьма легко уничтожается во время падений, к примеру.Нужно понимать, что такого рода стекло выдерживает давление, не царапается ключами и прочими мелочами, но при этом является предельно хрупким. При падении даже с небольшой высоты дисплей гаджета будет покрыт мелкими царапинами, которые явно не сделают взаимодействие с гаджетом более приятным или интересным. Более того, нужно понимать, что после падения вам всегда нужно будет идти в сервисный центр и менять стекло, вот только оно с дисплеем является единым целым, так что расходы на ремонт будут просто катастрофическими.

Для того, чтобы предотвратить столь колоссальные расходы на ремонт своего дорого устройства, мы предлагаем приобрести чехол, который будет хоть частично защищать продукт от повреждений. Например, это удобно в том случае, если вы частенько кладете смартфон экраном вниз — при наличии чехла с выступающими бортиками пользователь получит достаточно качественную защиту от царапин, которые появляются на лицевой стороне устройства. Кроме того, чехол будет защищать камеру на тыльной панели, ведь если класть смартфон тыльной стороной на стол, то он тоже будет царапать линзы камер, а это не очень приятно. То есть, чехол справляется с большинством мелких повреждений, принимая весь удар на себя.Правда, в этом случае стоит отметить одну очень важную деталь — чехол все же не спасет смартфон при падении устройства с высоты человеческого роста на твердую поверхность, так как само устройство довольно хрупкое. С другой стороны, у гаджета гораздо больше шансов выжить в том случае, если вы используете чехол, чем в том, когда аксессуар защитного типа отсутствует. Обязательно задумайтесь над этим вопросом и подберите качественный чехол для смартфона, дабы защитить его от различных бед.