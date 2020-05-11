Заказываем чехол для Samsung Galaxy A01

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что буквально каждый производитель хочет сделать свой смартфон более тонким, легким и привлекательным. Для первых двух пунктов есть очень простое решение — компании банально делают тоньше каркас, то есть металл, внутрь которого уже устанавливается все железо. А последний пункт решается банально глянцевой панелью — пользователи любят все, что блестит и переливается. Однако это приводит к тому, что, например, чехол для Samsung Galaxy A01 SM-A015F (2020) является обязательным элементом, так как без него у пользователя не будет возможности с комфортом носить гаджет даже в кармане.

Все дело в том, что тонкий корпус это довольно весело и приятно, так как смартфон ощущается современней, плюс в кармане такого рода гаджеты почти ничего не весят. Однако нужно понимать, что тонкий корпус не способен принять на себя удар даже при малейшем падении — если ваш смартфон вдруг упадет из руки на асфальт, то тонкий каркас из металла сможет разве что выгнуться, тем самым наносят урон стеклянному покрытию дисплея и внутренним компонентам гаджета. Это очень неприятно и дорого в плане ремонта, ведь для замены комплектующих или корпуса нужно довольно много личных средств потратить.

Защитить устройство от поломки можно при помощи достаточно простого решения — приобретите самый простой чехол из силикона или пластика, и никакие падения не будут страшны. Точнее, конечно, если вы уроните смартфон с двухметровой высоты на ребро, то даже самый дорогой чехол в мире вас не спасет, а вот если вы нечаянно достанете гаджет из кармана, а он упадет на бетон, то шансы хоть какие-то будут. И именно ради этого шанса спасти свой гаджет от поломки при падении и стоит покупать чехол, ведь заметна дисплея отнимет у вас треть нового смартфона, не говоря уже о том, что на некоторые модели просто нет комплектующих.

Кроме того, чехол просто продлевает срок жизни устройства в плане внешнего вида — если гаджет носить в кармане без чехла, то в течение пары месяцев устройство на тыльной панели будет покрываться различными царапинами и сколами, что приводит к потере «товарного» вида. Даже если вы не планируете устройство потом продавать или дарить, все равно присутствие царапин не может радовать пользователя нового смартфона, тем более если это дорогой гаджет за весьма солидную сумму денег. Стоит задуматься об данном аксессуаре, он того явно стоит.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A01
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