Заклейка камер и микрофонов в ноутбуках

2019-08-04, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Заклейка камер и микрофонов в ноутбуках; [54]
Представитель «Лаборатории Касперского» отметил, что производители техники серьёзно относятся к вопросу безопасности, поэтому в большинстве современных ноутбуков есть светодиодный индикатор, загорающийся при работе камеры. Программно разорвать связь между ними не получится, что исключает вероятность тайной слежки. Руководитель группы управления сервисами предотвращения распределённых атак «Лаборатории Касперского» и ответственный по техническим вопросам Александр Халимоненко рассказал, что пренебрегать советом «Рос качества» не стоит. Микрофон и камеры, как и другие компоненты современных гаджетов, управляются программным обеспечением, а значит его можно взломать.


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