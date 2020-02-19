Замок с отпечатком пальца Xiaomi Padlock Kitty

Компания Xiaomi представила навесной замок с отпечатком пальца.

Устройство получила название Xiaomi Padlock Kitty. Замок Padlock Kitty получил компактные габариты и корпус из нержавеющей стали с защитой от брызг и пыли.

Замок Xiaomi Padlock Kitty работает от аккумулятора ёмкостью 100 мАч, которого хватит на один год работы, по словам компании Xiaomi.

Зарядит замок можно с помощью порта microUSB.

Разблокировать замок можно с помощью сканера отпечатка пальца. Скорость срабатывания сканера составляет менее одной секунды, судя по изображению. Стоить Xiaomi Padlock Kitty 18 долларов. В наличии есть четыре расцветки: зелёная, красная, синяя и золотая.