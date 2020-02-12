Запись 8K видео на Galaxy S20 использует 600 МБ в минуту

После месяцев ожиданий Samsung представила серию Galaxy S20. Одной из самых впечатляющих функций устройства является возможность захвата видео с разрешением 8K, но запись с разрешением 7680 x 4320 требует хранения: 600 МБ за каждую минуту. Объем внутренней памяти S20 ограничен 128 ГБ, а модели S20 (версия 5G) и S20 Ultra выпускаются в моделях 128, 256 и 512 ГБ, но также можно выбрать карту памяти microSD емкостью 1 ТБ, которой достаточно для большого количества клипов в 8K.

Наряду с этим присутствуют несколько ограничений при съемке в 8K на телефонах S20. Длительность видео ограничена пятью минутами, и при этом разрешении не будет достигать 60 или даже 30 кадров в секунду - частота кадров ограничена 24 кадрами в секунду. Samsung отмечает, что запись в 8K позволяет пользователям получать 33-мегапиксельные кадры прямо из видео, что означает, что можно будет выбрать высококачественные фотографии из клипа.