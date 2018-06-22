Запущен цифровой сервис «Госуслуги Бизнес»

2018-06-22, Автор - Нияз Дусталев; [136]
«Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработал мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» и выполнил работы по обновлению Личного кабинета для юридических лиц и предпринимателей на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Технологическим партнером проекта выступила компания РТЛабс.
Приложение «Госуслуги Бизнес» доступно владельцам мобильных устройств с операционными системами iOS и Android. Войти в него можно через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. А пользователи приложения «Госуслуги» для физических лиц могут пройти упрощенную авторизацию – с помощью уже используемого ПИН-кода.

В приложении можно получить информацию о прошедших или предстоящих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на транспорт компании. С помощью «Госуслуги Бизнес» можно записаться на прием или подать обращение в органы прокуратуры и отслеживать статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление о детективной и охранной деятельности.
Аналогичные возможности для юридических лиц представлены в обновленном Личном кабинете на Едином портале госуслуг. Полностью переработанный пользовательский интерфейс дает доступ к информации о компании, ее сотрудниках, филиалах, транспортных средствах, статусе заказанных услуг, а также о мероприятиях контрольно-надзорной деятельности. При этом данные о предстоящих проверках можно получить как в Личном кабинете, так и по электронной почте.

В Едином личном кабинете теперь можно управлять своим личным и бизнес-аккаунтом – вводить логины и пароли каждый раз не нужно. Руководители организаций могут предоставлять своим сотрудникам доступ в личный кабинет, права на редактирование информации об организации или подготовку заявления на получение госуслуг.

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